ارتفاع عدد الأقباط النازحين من سيناء إلى 112 عائلة

كشفت #الكنيسة_المصرية عن ارتفاع عدد النازحين #الأقباط من شمال #سيناء إلى محافظة الإسماعيلية هرباً من ملاحقات "داعش" إلى 112 عائلة تضم 450 شخصاً.

وقال نبيل شكر الله، منسق كنيسة الإسماعيلية لـ"العربية.نت" إن #المطرانية استقبلت، اليوم الاثنين، عدة عائلات جديدة قادمة من شمال سيناء، وتم تسكينها بمعرفة المطرانية، ليصل عدد العائلات التي وصلت المحافظة حتى الآن إلى 112 عائلة تضم 450 شخصاً.

وأضاف أنه تم تسكين 42 أسرة بشقق سكنية دبرتها المطرانية، و43 أسرة ببيوت الشباب التابعة للمحافظة، و7 أسر بمركز تابع لمديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، و8 أسر بمعسكر القرش التابع للمحافظة، فيما تتولى المحافظة تدبير وسائل الإعاشة لهم، كما يتولى فريق من الكنيسة تلبية متطلبات هذه الأسر في أماكن تواجدها المختلفة.

وكانت عشرات العائلات القبطية قد فرت من مدينة العريش بشمال سيناء، متجهة إلى مدينة الإسماعيلية بعد قيام تنظيم #داعش بتنفيذ تهديده واستهدافهم وقيامه بذبح وحرق 7 مسيحيين بالمدينة، متوعداً بالمزيد.

وقرر #مجلس_الوزراء_المصري تشكيل غرفة عمليات لمتابعة ملف النازحين وتسهيل استقبالهم وتسكينهم وتدبير أمورهم المعيشية.