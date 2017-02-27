مصر.. مقتل 6 إرهابيين واعتقال 18 آخرين بسيناء

أعلن #الجيش_المصري مقتل 6 إرهابيين في شمال #سيناء واعتقال 18 آخرين.

وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري إن قوات الجيش قامت بمداهمة عدد من البؤر الإرهابية، أسفرت عن مقتل 6 إرهابيين والقبض على 18 آخرين، وتفجير مخزنين للمواد المتفجرة، كذلك اكتشاف وتدمير 8 عبوات ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف القوات على محاور التحرك.

وذكر أيضاً أن القوات تمكنت من اكتشاف وتدمير جسم نفق رئيسي بعمق 20 متراً ومتفرع منه 3 أنفاق فرعية بنفس عمق النفق الرئيسي، حيث عثر بداخلهم على 3 غرف تحكم و3 محركات سحب و3 لوحات كهرباء لتغذية #الأنفاق.

وقال أيضاً إن قوات الجيش تواصل جهودها لاكتشاف وتدمير باقي الأنفاق على الشريط الحدودي لمنع #العناصر_الإرهابية من استخدامها في أعمال #التهريب والتسلل.