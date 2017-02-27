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علاء وجمال مبارك يشاركان في عزاء والد أبوتريكة

المصدر: القاهرة - أشرف عبد الحميد
علاء وجمال مبارك في عزاء والد محمد أبوتريكة
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شارك علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس #المصري الأسبق حسني #مبارك في عزاء والد لاعب الكرة الدولي السابق محمد #أبوتريكة .

وفوجئ المعزون بحضور نجلي #الرئيس الأسبق سرادق العزاء المقام في منطقة ناهيا ومواساة أقارب اللاعب.

جنازة والد أبو تريكة جنازة والد أبو تريكة

وكان نجلا مبارك يرتبطان بعلاقة جيدة بأبوتريكة الذي ساهم مع زملائه في فوز منتخب #مصر بكأس الأمم الإفريقية 3 مرات متتالية.

حضور نجلي مبارك لعزاء والد أبو تريكة حضور نجلي مبارك لعزاء والد أبو تريكة

يذكر أن أبوتريكة استجاب لضغوط أسرته وتراجع عن #السفر إلى مصر للمشاركة في عزاء والده خشية القبض عليه لسابق اتهامه بتمويل الإخوان رغم تأكيدات #وزارة الداخلية المصرية بعدم وجود قرار قضائي باعتقاله فور وصوله لمصر.

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