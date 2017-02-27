علاء وجمال مبارك يشاركان في عزاء والد أبوتريكة

شارك علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس #المصري الأسبق حسني #مبارك في عزاء والد لاعب الكرة الدولي السابق محمد #أبوتريكة .

وفوجئ المعزون بحضور نجلي #الرئيس الأسبق سرادق العزاء المقام في منطقة ناهيا ومواساة أقارب اللاعب.

وكان نجلا مبارك يرتبطان بعلاقة جيدة بأبوتريكة الذي ساهم مع زملائه في فوز منتخب #مصر بكأس الأمم الإفريقية 3 مرات متتالية.

يذكر أن أبوتريكة استجاب لضغوط أسرته وتراجع عن #السفر إلى مصر للمشاركة في عزاء والده خشية القبض عليه لسابق اتهامه بتمويل الإخوان رغم تأكيدات #وزارة الداخلية المصرية بعدم وجود قرار قضائي باعتقاله فور وصوله لمصر.