أتذكرون حيلة مصري لمواجهة غلاء الأثاث؟..هكذا أصبحت شقته

هل تتذكرون قصة الشيخ أشرف، المقرئ المصري المقيم بمحافظة #قنا جنوب #مصر والذي لجأ لفكرة بسيطة وبدائية لتجهيز شقته ومواجهة #ارتفاع_أسعار_الأثاث ؟

الشيخ أشرف الخطيب يروي لـ"العربية.نت" كيف أصبحت شقته، بعد أن أكمل بناء ما يراه بديلا للأثاث؟ ويقول إنه يقيم في منزله بمدينة أبو تشت بقنا ومعه أسرته المكونة من 9 أفراد، ونتيجة لضيق منزله قرر بناء شقة في الطابق الثاني وعقب بنائها اصطدم بغلاء أسعار الأثاث الخشبي، إثر ارتفاع سعر الدولار ووجد أنه قد يحتاج لعشرات الآلاف من الجنيهات حتى يتمكن من تجهيزها وتزويدها بأسرّة وخزائن ومقاعد وغيرها.

ويضيف أنه ولضيق ذات يده قرر #بناء أثاث بديل، ونجح في ذلك وبمساعدة عمال بناء وأصبحت شقته مكتملة وبها أسرة وخزائن ومقاعد وأماكن استقبال، مشيرا إلى أنه جهز الشقة بمبلغ بسيط لا يتجاوز الـ10 آلاف جنيه، بينما كان يحتاج إلى ما لا يقل عن 50ألف جنيه لتأثيثها.

وحول إمكانية أن تؤثر المباني الجديدة بالشقة على قوة أحمال الأساسات الخاصة بالمنزل قال الشيخ أشرف إنه أعد حسابه جيداً لذلك؛ ولم يقم ببناء مبانٍ كبيرة وبسقف خرساني، بل وضع كميات قليلة من الطوب والإسمنت لا تؤثر على القوة التحملية للعقار، الذي تم بناؤه على أسس سليمة وتزويده بأعمدة خرسانية تتحمل 4أضعاف حمولته.

ويطالب الشيخ أشرف الشباب المقبل على الزواج باللجوء لهذه الفكرة البسيطة حتى يستطيعوا الزواج ومواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار بطريقة بدائية وغير مكلفة.