براءة وزير السياحة في عهد مبارك من قضية فساد

قضت محكمة النقض في مصر، اليوم الثلاثاء، #ببراءة #زهير_جرانة، وزير السياحة في عهد الرئيس الأسبق #حسني_مبارك في قضية #فساد مالي وإلغاء حكم سجنه 5 سنوات في قضية "أرض جمشة".

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قد قضت بالسجن المشدد 5 سنوات ضد زهير جرانة وعزله من وظيفته، بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به لصالح رجلي أعمال، في قضية أرض خليج الجمشة بمدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر، بعد اتهامه ببيع مساحات شاسعة من الأراضي بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل عن سعر السوق بالمخالفة للقواعد المقررة قانوناً.

وأكد دفاع جرانة أنه لا يوجد أي إثبات لوجود #فساد أو شبهة تربيح الغير، كما أكد وجود خطأ وبطلان إجراءات إصدار الحكم، ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب والبيان والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.

يذكر أن الحكم الذي أصدرته #محكمة_النقض اليوم نهائي وبات، ولا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.