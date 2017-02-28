ميركل تزور مصر الخميس وتبحث مع السيسي 5ملفات مهمة

تزور المستشارة الألمانية، أنجيلا #ميركل، مصر بعد غد الخميس، حيث ستلتقي الرئيس عبد الفتاح #السيسي، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس، بابا الأقباط.

وقالت السفارة الألمانية في القاهرة في بيان صحافي إن ميركل ستصل إلى القاهرة في زيارة تستمر يومين، حيث ستجري محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، و#البابا_تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية، و #شيخ_الأزهر أحمد الطيب بالإضافة إلى لقاءات مع ممثلين ألمان عن القطاع الاقتصادي والتجاري.

وذكرت السفارة أن محادثات ميركل ستركز على العلاقات السياسية والاقتصادية بين #ألمانيا و #مصر، وقضايا إقليمية في إفريقيا، والوضع في #ليبيا وسياسة الهجرة كما تعتزم تناول وضع المؤسسات السياسية الألمانية والمجتمع المدني في مصر.

من جانبه أعرب السفير الألماني في القاهرة يوليوس جيورج لوي عن سعادته بالزيارة قائلاً: إن زيارة ميركل تعد مؤشراً هاماً على حيوية العلاقات الألمانية المصرية، والتي لا تقتصر على المجالين السياسي والاقتصادي فحسب، بل تمتد لتشمل أيضاً اتفاقيات وثيقة بين البلدين في مجالات الثقافة والعلوم والمجتمع المدني. وقال أتمنى أن تعطي الزيارة دَفعات جديدة لهذه العلاقات، وأن تنجح في تحسين أسس عمل المؤسسات الألمانية في مصر.

يذكر أن ميركل تزور مصر للمرة الثالثة طوال فترة ولايتها، حيث زارتها من قبل عامي 2007 و2009.