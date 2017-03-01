وزير داخلية مصر: سنواجه ما يحدث بسيناء بإجراءات حاسمة

أكد اللواء مجدي عبد الغفار #وزير_الداخلية_المصري أن أجهزة الأمن ستواجه ما يحدث في #سيناء بإجراءات حاسمة وغير تقليدية.

وقال خلال لقاء له مع مساعديه وقيادات الوزارة، اليوم الأربعاء، إن الدولة المصرية تمتلك كافة المقومات والقدرة والإرادة التي تكفل لها حماية مواطنيها والدفاع عن مكتسباتهم الوطنية، وإن التاريخ سيشهد للجهود المخلصة التي يبذلها رجال الشرطة والقوات المسلحة وصمودهم في مواجهة المخططات الإرهابية خلال تلك الفترة للحفاظ على كيان الدولة وكسر شوكة #الإرهاب الأسود الغاشم.

وأكد الوزير المصري على ضرورة مواصلة أجهزة الأمن تفعيل أدائها وتطوير الخطط الأمنية في ظل جنوح الكيانات الإرهابية إلى أعمال عنف غير مسبوقة تستهدف المواطنين الأبرياء، مما يستلزم إجراءات حاسمة وعملاً غير نمطي لمواجهة تلك الأعمال الإجرامية.

وقال إن المخططات الإرهابية تحاول بكافة السبل شق الصف وزعزعة الاستقرار لإظهار عدم قدرة مؤسسات الدولة على حماية المواطنين، إلا أن عناصر الشر والإرهاب لن تستطيع أن تنال من إرادة الشعب المصري، وعزيمة رجال #الشرطة والقوات المسلحة وإيمانهم الراسخ بالدفاع عن الوطن وحفظ أمنه واستقراره وأهمية التحلي بالثقة بالنفس والروح المعنوية العالية وعدم التجاوب مع أية محاولات للتشكيك في قدرات أجهزة الأمن وكفاءتها في الحفاظ على أمن المواطنين وطموحاتهم في حياة آمنة ومستقرة بكافة ربوع البلاد.