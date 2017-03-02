السيسي لميركل: نستخدم القوة مع من يرفع السلاح ضد الدولة

أكد #الرئيس_المصري عبدالفتاح #السيسي أن حكومته لن نستخدم القوة إلا إذا تم رفع السلاح ضد الدولة.

وقال خلال مؤتمر صحافي مع المستشارة الألمانية أنجيلا #ميركل إننا حريصون على حقوق الإنسان في بلادنا، لكن لابد من مراجعة ظروف دول المنطقة والحالة المضطربة، التي تشهدها هذه البلاد، من #إرهاب وتطرف، مؤكداً أن الإرهابيين يستهدفون عناصر الدولة المصرية، ويشنون هجمات ضد #المدنيين الأبرياء.

وأكد السيسي حرص مصر على التوازن فيما يخص ملف #حقوق_الإنسان ، متسائلاً حول الهدف من #ضرب_الكنائس واستهداف المصريين على أساس ديني، مضيفاً أن العنف والهجمات التي تعرضت لها #مصر خلال الفترة الماضية إذا حدثت في أي دولة أوروبية فسيكون رد فعل هذه الدولة قاسياً.

وقال #الرئيس_المصري إن عدد #اللاجئين في مصر يصل إلى 5 ملايين لاجئ، ويعيشون داخل البلاد وسط المصريين من دون معسكرات إيواء، مؤكداً أن مصر تعمل على تنفيذ إجراءات لضبط ووقف #تدفق_الهجرة_غير_الشرعية.

وأكد الرئيس المصري أن مباحثاته مع #المستشارة_الألمانية تضمنت سبل الارتقاء بأطر التعاون بين البلدين من أجل التعامل مع أزمة تدفق اللاجئين والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى التصدي لقوى الظلام والإرهاب و #التطرف والتي تمثل تهديداً مشتركاً، وتسعى إلى عرقلة مسيرة التنمية ونشر #الكراهية والعنف.

وأعرب السيسي عن تقديره لدعم #ألمانيا لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي ودعم اتفاق مصر مع #صندوق_النقد_الدولي، مؤكداً أن مباحثاته مع المستشارة الألمانية تطرقت إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتنسيق الجهود من أجل المساهمة في التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة في #الشرق_الأوسط .