السيسي يستقبل بطريركي الموارنة والكلدان الكاثوليك

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي، اليوم الخميس، كلاً من البطريرك الماروني الكاردينال اللبناني #مار_بشارة_بطرس_الراعي، وبطريرك الكلدان الكاثوليك العراقي #مار_لويس_روفائيل_ساكو.

وأكد السيسي، خلال اللقاء، على ضرورة تعزيز قيم #التسامح والسلام وقبول الآخر، بما يدحض ويواجه التفسيرات المتطرفة التي تتبناها جماعات #الإرهاب، ويسهم في ترسيخ المواطنة والمساواة في الدول العربية والمنطقة التي شهدت تعايشاً مشتركاً لقرون طويلة في إطار الحضارة العربية.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي رحب بمشاركة الضيفين في مؤتمر "الحرية والمواطنة" الذي نظمه #الأزهر الشريف بالقاهرة، مشيداً بالحوار البناء الذي دار بين المشاركين من #الديانات والطوائف و #المذاهب المختلفة حول قضايا المواطنة والحرية والتنوع الاجتماعي والثقافي.

وأشار السيسي إلى الدور الكبير لرجال الدين كافةً في مكافحة الفكر المتطرف، والتصدي لمحاولات النيل من وحدة النسيج الوطني، فضلاً عن ترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال ونشر الوعي بالقيم السمحة للأديان.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الضيفين أكدا سعادتهما بالتواجد في #مصر والمشاركة في مؤتمر الأزهر الشريف، مؤكدين تقديرهما الكبير لمصر وشعبها وقيادتها ومؤسساتها. وأشارا إلى دور مصر المحوري بالمنطقة وجهودها الدؤوبة في استعادة الاستقرار والأمن والوحدة الوطنية في كافة أرجاء العالم العربي.

وقال إن الضيفين أشادا بقوة النسيج الوطني المصري وحرص الدولة على تعزيز قيم المواطنة والمساواة والانتماء الوطني بين كافة أبناء الشعب دون تمييز.