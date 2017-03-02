مصر.. حكم نهائي ببراءة مبارك من قضية قتل المتظاهرين

أصدرت #محكمة_النقض_المصرية، الخميس، حكماً نهائياً ببراءة الرئيس الأسبق #حسني_مبارك، من تهمة الاشتراك في #قتل #المتظاهرين أثناء انتفاضة 2011.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت على مبارك في حزيران/يونيو 2012 بـ #السجن_المؤبد بعد أن أدانته بتهم تتصل بقتل 239 متظاهراً لكن محكمة النقض ألغت الحكم، وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.

وقضت الدائرة الجديدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 بعدم جواز نظر #الدعوى_الجنائية ضده، إلا أن النيابة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت #الطعن في أيار/مايو الماضي وقررت إعادة #المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة على أن تعقد أمامها.

يشار إلى أن #قرار المحكمة اليوم نهائي وغير قابل للطعن عليه.