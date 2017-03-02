مصر ترسل مساعدات عاجلة لجنوب السودان

أرسلت #مصر #مساعدات طبية وإغاثية عاجلة لـ #جنوب السودان بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح #السيسي.

وقال المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، إنه بتوجيهات من الرئيس المصري فقد أعطى وزير الدفاع، الفريق أول صدقي صبحي، أوامره بإقلاع طائرة نقل عسكرية، وعلى متنها كميات من المساعدات الغذائية والطبية إلى جنوب السودان.

وأشار الرفاعي إلى أن "ذلك يأتي انطلاقاً من الدور المصري الفاعل تجاه الأشقاء وتقديم الدعم والتضامن معهم في أوقات المحن والأزمات".

من جانبها ذكرت #الخارجية_المصرية أن طائرة عسكرية مصرية وصلت إلى مطار #جوبا الدولي تحمل على متنها 15 طناً من المساعدات الطبية والإنسانية من مصر لجنوب السودان.

كما لفتت إلى أن "مصر تتمنى أن يعم السلام والاستقرار في أراضي جنوب السودان كافة. كما تأتي هذه المساعدات استمراراً للتعاون الدائم في مجالات مختلفة، ومشاريع تنموية متعددة"، مشيرة إلى أن "مصر استقبلت ولا تزال آلاف الطلبة الدارسين في جامعاتها المختلفة، ولديها مشاريع تعاون في مجالات الصحة والكهرباء وحفر الآبار، فضلاً عن العديد من برامج التدريب التي تقدمها إلى جنوب السودان".

وأكدت الخارجية وقوف مصر ودعمها لشعب جنوب السودان وحكومته الانتقالية في السعي للإعداد للحوار الوطني الشامل الذي أعلن عنه رئيس جنوب السودان، #سيلفا_كير، والذي يشمل المكونات السياسية والقبلية والجغرافية كافة، معربة عن تمنيات مصر بنجاح هذا الحوار.