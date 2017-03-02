مصر.. ضبط ورشة لتصنيع العبوات الناسفة بوسط سيناء

أفادت مراسلة قناة "العربية" بمصر بأن قوات الأمن بشمال سيناء تمكنت من ضبط #ورشة لتصنيع #العبوات_الناسفة ، اليوم الخميس، خلال حملة أمنية موسعة بدائرة قسم شرطة نخل بوسط #سيناء ، وتم التحفظ على محتوياتها.

وقال مصدر أمني مسؤول إن القوات عثرت داخل الورشة على 400 طلقة آلي، جراب بندقية آلية، 5 أجهزة تليفون محمول، دراجة نارية بدون لوحات معدنية، جهازي ضغط هواء "كمبروسير"، و7 أسطوانات لجهاز قطع وتشكيل المعادن "صاروخ كهربائي" تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.

كما عثرت القوات الأمنية على خرطومين خاصين بأنابيب الإستالين والأكسوجين المستخدم في لحام المعادن لتصنيع العبوات الناسفة.

تم التحفظ على #المضبوطات وجار تمشيط المناطق، بحسب المصدر الأمني.