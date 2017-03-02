السيسي يعقد جلسة مباحثات مع ميركل عقب وصولها لمصر

استقبل الرئيس المصري #عبدالفتاح_السيسي المستشارة الألمانية أنجيلا #ميركل بقصر الاتحادية، وذلك عقب وصولها، اليوم الخميس، للقاهرة في زيارة لمصر.

وكان رئيس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، قد استقبل المستشارة الألمانية التي وصلت مطار القاهرة، في وقت سابق ظهر الخميس، حيث كان في استقبالها مع عدد من المسؤولين المصريين والدبلوماسيين بالسفارة الألمانية بالقاهرة.

ومن المتوقع أن يعقد السيسي وميركل مؤتمراً صحافياً عقب مباحثاتهما، كما تزور الكاتدرائية ومشيخة الأزهر أيضاً، وتلتقي #شيخ_الأزهر الدكتور #أحمد_الطيب ، وبطريرك الأقباط الأرثوذكس #تواضروس_الثاني.

وتغادر المستشارة الألمانية مصر الجمعة متجهة إلى تونس.

وميركل التي ستخوض انتخابات في أيلول/سبتمبر، تواجه ضغوطا شديدة للحد من عدد طالبي #اللجوء الآتين إلى ألمانيا، بعد أن واجهت انتقادات كثيرة حتى داخل معسكرها المحافظ لفتحها الباب أمام أكثر من مليون مهاجر في عامي 2015 و2016.

وحضت الحكومة الألمانية حكومات دول المغرب العربي و #مصر على تكثيف الرقابة على الحدود وتسريع عمليات إعادة #المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم.

وستكون مصر الوجهة الأولى لميركل، حيث تلتقي الرئيس #السيسي ، قبل عقدها محادثات، الجمعة، مع الرئيس التونسي الباجي قائد #السبسي .

واعتبرت ميركل في موقفها الأسبوعي الأخير أنه "بدون استقرار سياسي في #ليبيا ، لن نكون قادرين على وقف المتاجرين بالبشر الذين يعملون انطلاقا من ليبيا".

وأضافت أن "مصر بوصفها قوة إقليمية، تلعب دورا رئيسيا هنا، وكذلك #الجزائر وتونس".

وهذه الزيارة جزء من جهود دبلوماسية أوسع نطاقا تبذلها ميركل، التي زارت العام الماضي كلا من مالي والنيجر وإثيوبيا. وكانت قد خططت أيضا لزيارة الجزائر الأسبوع الماضي، لكنها ألغتها بسبب وعكة صحية ألمّت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وكانت ألمانيا قد أعلنت شراكات استثمارية في إفريقيا بأهداف طويلة الأجل تتمثل في الحد من الفقر.