داخلية مصر تكشف تفاصيل تصفية 4 إرهابيين بمنطقة الهرم

كشفت #الداخلية_المصرية تفاصيل اغتيال وتصفية 4 إرهابيين شديدي الخطورة كانوا مختفين داخل شقة سكنية بمنطقة #الهرم جنوب القاهرة.

وقالت الوزارة إنه في إطار جهود وزارة الداخلية لإجهاض ومحاولات #العناصر_الإرهابية الهاربة التخطيط لتنفيذ العمليات العدائية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد، فقد أمكن التوصل لمعلومات مؤكده تفيد اعتزام قيادي إحدى #البؤر_الإرهابية التي تعتنق #الأفكار_التكفيرية، ويدعى سامح محمد فرحات عبدالمجيد مواليد 1987 ويقيم بقرية بني مجدول بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، التردد على منطقة طريق #المنصورية بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، لعقد لقاء تنظيمي مع عناصر البؤرة المشار إليها للإعداد والتخطيط لتنفيذ عمل عدائي كبير خلال الفترة القادمة.

وقالت إنه تم استئذان #النيابة_العامة واستهداف مقر عقد اللقاء التنظيمي المشار إليه، إلا أن عناصر البؤرة الإرهابية استشعروا اقتراب القوات، وبادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، مما دفع القوات للتعامل معهم، وأسفر ذلك عن مصرع القيادي الإرهابي المذكور وثلاثة من مرافقيه، العناصر بتلك البؤرة الإرهابية.

وذكرت الوزارة أنه عثر بحوزة تلك العناصر على كمية من #الأسلحة والذخائر، فضلاً عن كمية كبيرة من وسائل الإعاشة وسيارة ماركة هيونداي إلنترا فضية اللون.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها.