فرق أمنية خاصة لملاحقة قتلة مسيحيي سيناء

قررت #وزارة_الداخلية المصرية الاستعانة بفرق أمنية خاصة لملاحقة قتلة مسيحيي #سيناء.

وقالت الداخلية المصرية، اليوم الجمعة، إنه بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام وقوات #الأمن_المركزي بدأت الوزارة حملتها الأمنية المكبرة التي أطلقتها بناء على توجيهات وزير الداخلية لفرض السيطرة الأمنية على مدينة #العريش، وملاحقة وضبط العناصر الإرهابية المندسة في أوساط المواطنين، والتي تتسلل لارتكاب عملياتها الإرهابية ضد #المسيحيين.

وذكرت أن مدينة العريش شهدت انتشاراً مكثفاً للقوات بكافة أرجائها، وتم الدفع بالعديد من القوات الأمنية وقوات التدخل السريع وقوات البحث الجنائي لتتبع تلك العناصر وضبطها.

وأضافت أنه أشرف على تلك الحملة مساعدو الوزير لقطاعي #الأمن_العام والأمن المركزي ومدير أمن #شمال_سيناء وقيادات المديرية، الذين أكدوا على جاهزية القوات والاستعداد التام لمواجهة تلك #العناصر_الإرهابية وتحقيق الأمن للمواطنين بربوع محافظة شمال سيناء.