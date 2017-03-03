في سيناء ترى.. "من الجبال جدد وبيض وحمر وغرابيب سود"

يتواجد في #سيناء العديد والعديد من المناظر الطبيعية الساحرة و #الآثار_التاريخية التي تجذب الزوار من كل أنحاء العالم، وكذلك معالم وردت في بعض آيات القرآن الكريم.

ويقول خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بسيناء ووجه بحري، إن سيناء تتميز بسمات بيئية متفردة ومناظر خلابة لا تتوفر في كبرى البلاد التي تعتمد على #السياحة_البيئية والمناظر الطبيعية، وتحقق منها مليارات الدولارات بالتسويق والدعاية الجيدة، مؤكداً أن جبال سيناء تشمل كل أنواع الصخور التي ذكرت في القرآن الكريم.

ففي سيناء، تتواجد #الجبال_البيض والحمر و #الغرابيب_السود، والطبيعة الساحرة و #المياه_الكبريتية. ففي سورة "فاطر" نجد الآية 27 تقول: "أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ".

وقال الدكتور ريحان إن البيض وهي خطوط على الأحجار، والحمر وهي #الأحجار_الرملية الحمراء بوادي #فيران والجرانيت الأحمر، وفي غرب سيناء يقع الجل الأحمر الذي أطلق عليه هذا الاسم لحمرة تربته، ويتفرع لعدة فروع منها #جبل_الفريع، وهو جبل حصين تسيل منه أودية عديدة بها عدة جنان للفاكهة، ونقب الهوية وبه عدة ينابيع طبيعية، والجبال السود ومنها الجرانيت الأسود ببلاد الطور.

ويضيف الدكتور ريحان أن سيناء تحوي أيضاً جبالاً رمادية وخضراء تتخللها خيوط الذهب الذي استغلها المصريون القدماء في صناعة أدوات الزينة والكؤوس، كما أن هناك جبلاً شهيراً خلف #دير_سانت_كاترين تحجرت عليه نباتات قديمة، فكلما كسرت جزءاً من هذا الجبل وجدت عليه رسم النبات.

وتباع قطع من هذه الأحجار بدير سانت كاترين، كما تمثل قمة جبل سربال بوادي فيران قمة فريدة تتكون من 5 قمم، تمثل تاجاً عظيماً في شكل نصف دائرة، ويسيل من هذه الجبال أودية عديدة تصب في #خليج_السويس أو #العقبة تعتبر روح سيناء وحياتها، ففيها تسيل أنهار المياه وناتج السيول وتتفجر العيون وينبت العشب والشجر، وبها مساكن ومزارع أهل سيناء وهي شبكة طرق داخل سيناء.

وأضاف أن سيناء تتميز بطيورها وحيواناتها النادرة وعيونها الطبيعية والكبريتية وآبارها وكهوفها الاستشفائية التي تخرج منها #المياه_الكبريتية، فهي تمثل متحفاً طبيعياً للفنون والجمال، كما يأتي العالم بأسره لرؤية أجمل منظر شروق على قمة #جبل_موسى وأجمل منظر غروب بمدينة #دهب.

ويتابع الدكتور ريحان أن جبل حمام فرعون يخرج من سفحه نبع كبريتي يطلق عليه " #حمام_فرعون " درجة حرارته 57 درجة مئوية، وفم النبع الكبريتي تسيل مياهه للبحر، ويقع قرب منحدر الجبل مغارة كبيرة تتصل بمجرى النبع في بطن الجبل، حيث ينزل الطالبون للاستشفاء في البحر بعيداً عن فم النبع تجنباً لحرارته، ثم يقتربون من النبع تدريجياً حتى يصلوه فيصعدون للمغارة وينامون فيها إلى أن تبرد أجسامهم.

ويقول إن من أشهر الحيوانات بسيناء "التيتل" الذي يستفيدون بلحمه وجلده، وقد نقشه القدماء على #صخور_سيناء، والأرانب البرية والقنفذ الذي يبخرون بشعره المصاب بالحمى، والأسود حيث يوجد وادي شهير بسيناء يطلق عليه وادي السباعية كانت تعيش فيه الأسود والنعام، ولا يزال البعض يربون النعام بمدينة الطور. ومن الطيور البرية الحمام البري والحجل والصقر والنسر والسنونو.

ويوضح الدكتور ريحان أن سيناء تمتلك العديد من المحميات الطبيعية، مثل #محمية "رأس محمد"، وبها #الشعاب_المرجانية النادرة وكل مصادر الحياة البحرية، كما تحوي طائر البلشون والنورس، ومحمية الزرانيق الطبيعية وسبخة البردويل، التي تعتبر أحد المفاتيح الرئيسية لهجرة الطيور في العالم، حيث تمثل المحطة الأولى لراحة الطيور والحصول على الغذاء بعد عناء رحلة الهجرة من أوروبا وآسيا خلال الخريف متجهة إلى إفريقيا.