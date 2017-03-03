مصر.. تأجيل انتخابات نقابة الصحافيين لعدم اكتمال النصاب

قررت اللجنة المشرفة على #انتخابات التجديد النصفي لنقابة #الصحافيين_المصريين تأجيل الانتخابات إلى 17 مارس الحالي لعدم اكتمال #الجمعية_العمومية.

وقالت إن عدد الذين حضروا للتصويت بلغ 1173 صحافياً من أصل 4 آﻻف 360 يفترض حضورهم لاكتمال النصاب، وهو نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية إضافة لواحد.

ووفقاً للقانون فإنه يكفي في المرة القادمة حضور 2150 صحافياً، وهم ربع عدد أعضاء الجمعية العمومية.

ويتنافس في الانتخابات 70 مرشحاً على #مقاعد_العضوية البالغ عددها 6، فيما يتنافس اثنان على منصب #النقيب هما #يحيى_قلاش النقيب الحالي و #عبدالمحسن_سلامة مدير تحرير الأهرام ووكيل #النقابة الأسبق.