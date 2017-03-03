نجاة ابنة نقيب الممثلين المصريين من الموت

تعرضت ابنة نقيب الممثلين، الدكتور #أشرف_زكي، والفنانة روجينا لـ #حادث تسبب في تلف السيارة الخاصة بها ونجاتها من الموت.

وفور وقوع الحادث توجه أشرف زكي بصحبة ابنته مايا إلى أحد المستشفيات من أجل الاطمئنان على حالتها الصحية.

كما قامت والدتها بنشر صورة للسيارة الخاصة بها عقب وقوع الحادث عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، إنستغرام.

وظهرت السيارة الخاصة بمايا، التي تدرس الإخراج بمعهد الفنون المسرحية، وبها العديد من التلفيات، وعلقت عليها روجينا قائلة: "بسجد لله على نجاة بنتي مايا قدر الله وما شاء فعل الحمد لله".

كما يبدو أن الأزمات باتت تحاصر نقيب الممثلين في الساعات الأخيرة، وذلك بعد أزمته مع الفنانة الشابة، رفيف حمدي، التي قيل إنها أرسلت بلطجية للاعتداء على أشرف زكي في النقابة، بعدما رفض تسلم أوراق خاصة بها وطلب تسليم الأوراق في المحكمة، وهو الأمر الذي تسبب في تحرير النقيب لمحضر بقسم الأزبكية بالقاهرة، إلا أن حمدي أكدت أن زكي هو من تعدى بالسب على المحامين، مشيرة إلى كونها تقدمت بشكوى ضد #الفساد المتواجد بنقابة الممثلين.