السيسي يطالب حكومته بتوفير احتياجات النازحين من العريش

اجتمع الرئيس المصري، عبد الفتاح #السيسي، السبت، مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والخارجية، والداخلية، والعدل، والطيران المدني، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وذكر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، أن الاجتماع ناقش آخر المستجدات الخاصة بتوفير #الرعاية اللازمة للمواطنين الذين انتقلوا من #العريش إلى #الإسماعيلية لحين عودتهم بعد استقرار الأوضاع.

وقال إن السيسي وجه في هذا الصدد الحكومة بالاستمرار في #توفير احتياجات هؤلاء المواطنين كافة والعمل على تذليل أية #عقبات قد تواجههم.

كما ناقش الاجتماع #جهود الحكومة في توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، حيث وجه السيسي بزيادة أعداد منافذ البيع الثابتة والمتحركة للسلع الأساسية وزيادة المعروض من اللحوم والدواجن والأسماك.

وطالب الرئيس المصري الحكومة بزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة لما لذلك من مؤشر إيجابي على مؤشرات الاقتصاد مع ضمان ألا يؤثر ذلك على أسعار السلع والخدمات.