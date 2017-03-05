إعلانات "إنتي عانس" تغضب نساء مصر والحكومة توقفها

قررت السلطات المصرية وقف حملة إعلانات " #إنتي_عانس " والتي أثارت غضب سيدات وفتيات مصر لاحتوائها على عبارات مسيئة للمرأة.

وأشاد المركز القومي للمرأة باستجابة المراجع المختصة السريعة لطلب المجلس بشأن رفع إعلان حملة "إنتي عانس" الخاص بإحدى شركات زيوت الطعام من الشوارع .

وقام اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك باتخاذ قرار بوقف 4 إعلانات ، هي: "ظل راجل ولا ظل حيطة"، و"اكسر للبنت ضلع يطلع لها 24"، و"إنتي عانس"، والتي تنتشر على كوبري أكتوبر وطريق المحور بالعاصمة القاهرة .

وأشادت مايا مرسي رئيسة المجلس بالتدخل السريع للدكتور علي المصيلحى وزير التموين واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، مؤكدة أن هذا التحرك من الجهاز يدل على وعي وإدراك لأهمية دور ومكانة المرأة في المجتمع والحفاظ على أخلاقيات المجتمع والثأر لكرامة المرأة المصرية، وإعمال دولة القانون .

وعبرت رئيسة المجلس عن استنكارها ورفضها فكرة الإعلانات وجميع الألفاظ التي استخدمت فيها، وأكدت أن الحملة تسيء إلى المرأة التي هي في الأساس الجمهور المستهدف لشراء المنتج خاصة وأن الإعلان يروج لأحد زيوت الطعام، مشيرة الى وجود أمثلة شعبية قديمة يجب أن تُحذف نهائيا من قاموسنا وأفكارنا وعدم الترويج لها ومنها "أكسر للبنت ضلع يطلعلها 24"، وظل رجل ولا ظل حيطة وغيرها مما ورد في الإعلانات.

"تحريض على العنف ضد المرأة"

من جانبه، أكد اللواء عاطف يعقوب أن الإعلانات تخالف المواصفات القياسية للإعلانات وتحرض على العنف ضد المرأة وتقلل من شأنها، مضيفاً أنه سيتم مخاطبة الشركات صاحبة هذه الإعلانات لإيقافها تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الجهاز.

وقال إنه وفي حالة عدم التزام الشركات، سيتم إحالة الأمر للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، تطبيقاً لنص المواد "1، 19، 24" من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر قد شهدت مؤخراً موجة غضب نسائية بسبب إعلانات حملة "إنتي عانس" التي نظمتها إحدى شركات الزيوت.

وطالبت فتيات وسيدات مصريات بضرورة تغيير اسم الحملة التي تستهدف مناهضة التعنت ضد المرأة وإصدار الأحكام القاسية عليها.