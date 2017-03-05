القاهرة تطلب التحقيق في وفاة مصري بسجن إيطالي

طلبت #مصر التحقيق في وفاة أحد رعاياها بسجن في #إيطاليا، وكلف سامح شكري #وزير_الخارجية المصري #السفارة المصرية في #روما بالمطالبة بتحقيق فوري في أسباب وفاة مواطن مصري بأحد السجون الإيطالية.

وقال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن شكري أصدر توجيهاته للسفارة المصرية في روما بمتابعة حالة المواطن هاني حنفي سيد محمد الذي توفي بأحد السجون الإيطالية، حيث كلف السفارة المصرية بالتواصل مع السلطات الإيطالية للتعرف على كافة ملابسات الحادث، وإجراء تحقيق شامل حول أسباب الوفاة وإطلاع الجانب المصري عليه في أسرع وقت، واستيضاح كافة التفاصيل بشأن حالة المواطن المصري قبل وفاته.

وأضاف أبو زيد أن وزير الخارجية وجه باتخاذ كافة الإجراءات والتسهيلات اللازمة بشأن عودة الجثمان وفقا للقواعد #القنصلية المتبعة.