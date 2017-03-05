مسلحون يستوقفون شاباً ويقتلونه أمام المارة في العريش

شهدت مدينة العريش شمال سيناء في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد حادثاً بشعاً، حيث استوقف مسلحون ملثمون شاباً من أصول فلسطينية يقيم مع أسرته في العريش وأمطروه بوابل من النيران، أمام المارة وسرقوه وفروا هاربين.

وقال شهود عيان لـ"العربية.نت" إن مجهولين يستقلون سيارتين ماركة فيرنا إحداهما بيضاء اللون والأخرى سوداء واستوقفوا الشاب، محمد سمير هاشم شراب، البالغ من العمر 29عاماً والمقيم مع أسرته في العريش خلال مروره بسيارته في شارع القاهرة وأمطروه بوابل من النيران وفروا هاربين.

وأضافوا أن الشاب يعمل في إحدى شركات البترول في القاهرة وجاء إلى مدينة العريش لزيارة أسرته والاستعداد لحفل زفافه الذي كان مقرراً له الشهر الحالي، مضيفين أنه تم نقل الجثة لمستشفى العريش العام.

من جانبها قامت قوات الأمن بتمشيط المنطقة التي وقع فيها الحادث لضبط الجناة، فيما لم يتحدد بعد ما إذا كان الحادث جنائياً، حيث سرق الجناة سيارة الشاب وأمواله أم إرهابياً؟