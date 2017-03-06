مصر تفتح معبر رفح مع قطاع غزة لمدة 3 أيام

فتحت السلطات المصرية، الاثنين، معبر #رفح الحدودي، "استثنائياً" في كلا الاتجاهين، لسفر "الحالات الإنسانية"، وعودة العالقين.

وقالت هيئة المعابر والحدود، التابعة لوزارة الداخلية بغزة: "فتحت السلطات المصرية، صباح اليوم، #معبر رفح البري في كلا الاتجاهين لمدة 3 أيام متتالية".

وأضافت الهيئة، في تصريح مكتوب، أن السفر سيكون مخصصاً للحالات الإنسانية من #المرضى و #الطلبة وأصحاب الإقامات والجوازات الأجنبية.

وتجمع مئات المسافرين منذ ساعات الصباح الباكر في صالة الانتظار بالجانب الفلسطيني من المعبر، فيما بدأت الحافلات في اجتياز البوابة الفاصلة بين #غزة و #مصر.

وتقول هيئة المعابر بغزة إن عدد المُسجلين للسفر يبلغ نحو 16 ألف حالة إنسانية.

ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وتغلقه الأخيرة بشكل شبه كامل، منذ يوليو/تموز 2013؛ حيث تفتحه على فترات لعبور الحالات الإنسانية.