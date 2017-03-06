وزير خارجية مصر يسأل: من يؤمّن وصول السيارات لداعش؟

أكد #وزير_الخارجية_المصري سامح شكري أنه إذا كانت هناك إرادة حقيقية للقضاء على تنظيم #داعش فيجب أن يتم تنفيذ استراتيجية متكاملة لمحاصرة التمويل والدعم اللوجيستي الذي يتم توفيره لمثل تلك التنظيمات.

وتساءل خلال لقائه نائب رئيس وزراء ووزير خارجية #بلجيكا "ديديه ريندرز" عن كيفية حصول الإرهابيين من تنظيم داعش على السيارات الفارهة والحديثة والتي يشاهدها الجميع على شاشات التلفزيون، متسائلا عن كيفية حصول التنظيم عليها أو تأمين وصولها إلى داخل #سوريا أو #العراق.

وصرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن مباحثات الوزيرين تضمنت تبادل وجهات النظر تجاه القضايا والأزمات الإقليمية، حيث ثمن وزير الخارجية البلجيكي المواقف المصرية المتوازنة التي تحرص على تعزيز الاستقرار الإقليمي؛ كما اهتم الوزير البلجيكي أيضا بالتعرف على ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، معربا عن إعجابه بما تحقق حتى الآن، خاصة على صعيد إدماج الشباب في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مشيرا إلى استعداد الجانب البلجيكي لإرسال بعثة تجارية إلى #مصر في أقرب فرصة لاستكشاف أفق تدعيم التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين؛ و تطلع بلاده للتنسيق مع الأجهزة الأمنية المصرية لمراجعة إرشادات السفر البلجيكية إلى مصر.

وأردف أبو زيد أن المحادثات تناولت أيضا الأوضاع في #ليبيا والجهود المصرية لتقريب مواقف الأطراف الليبية من أجل تنفيذ اتفاق الصخيرات، كما تبادل الطرفان تقييم الجولة الأخيرة لمحادثات جنيف بين الأطراف السورية، فضلا عن الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن وجهود مكافحة إرهاب تنظيم داعش في المنطقة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكري تناول الرؤية المصرية لمحاربة الإرهاب في إطار دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح #السيسي لتجديد #الخطاب_الديني، مؤكدا على ضرورة عدم التمييز بين تطرف عنيف وآخر غير عنيف حيث إن الجماعات الإرهابية تستقي أفكارها من ذات المنبع الفكري الذي يحض على العنف والقتل بما يتنافى مع الأعراف الإنسانية.