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مصر.. الحكومة تنفي تخفيض حصة الخبز للمواطنين

المصدر: القاهرة - أشرف عبد الحميد
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نفى مجلس الوزراء المصري ما تردد عن تخفيض حصة الخبز للمواطنين على #بطاقات_التموين.

وقال مركز معلومات مجلس الوزراء إن ما تردد عن تخفيض عدد #أرغفة_الخبز المقدمة للمواطنين على #بطاقات_الدعم من 5 أرغفة لـ3 أرغفة عار من الصحة، مؤكداً أن عدد #الأرغفة سيظل كما هو دون تغيير.

وأضاف أن وزارة التموين أكدت "استمرار العمل بمنظومة #الخبز الجديدة وعدم حدوث أي خلل ‏بها مع استمرار عملية حصول المواطنين على الخبز بشكل طبيعي وبسهولة ويسر وفي ‏أي وقت وطوال اليوم".

وكان المئات من أهالي #الإسكندرية، وبعض المحافظات قد قاموا بالتظاهر وقطع خطوط السكك الحديدية، احتجاجاً على رفض #المخابز صرف الخبز بالبطاقات الورقية، واعتراضاً على ما نشرته إحدى الصحف المستقلة حول اعتزام الحكومة تخفيض حصة الخبز للمواطنين.

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