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مصر.. السجن لـ10 متهمين في اقتحام قسم شرطة العياط

المصدر: العربية.نت
"تعبيرية"
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قضت #محكمة_مصرية ، اليوم الثلاثاء، بأحكام بالسجن تتراوح ما بين سنة و3 سنوات على 10 متهمين في واقعة #اقتحام_مركز_شرطة_العياط يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة".

محكمة #جنايات الجيزة، والتي عقدت في معهد أمناء الشرطة بطرة، جنوب #القاهرة ، حكمت بالسجن المشدد 3 سنوات لـ4 متهمين، والسجن 3 سنوات لـ5 متهمين، و #السجن سنة لمتهم واحد.

وكان المتهمون في القضية قد وجهت لهم تهم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، واقتحام مركز شرطة #العياط وسرقة محتوياته من #أسلحة وذخائر وقتل 3 مجندين والشروع في قتل 3 آخرين.

كلمات دالّة

#محكمة مصرية, #اقتحام مركز شرطة العياط, #جنايات, #القاهرة, #السجن, #العياط, #أسلحة

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