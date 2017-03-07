مصر.. السجن لـ10 متهمين في اقتحام قسم شرطة العياط

قضت #محكمة_مصرية ، اليوم الثلاثاء، بأحكام بالسجن تتراوح ما بين سنة و3 سنوات على 10 متهمين في واقعة #اقتحام_مركز_شرطة_العياط يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة".

محكمة #جنايات الجيزة، والتي عقدت في معهد أمناء الشرطة بطرة، جنوب #القاهرة ، حكمت بالسجن المشدد 3 سنوات لـ4 متهمين، والسجن 3 سنوات لـ5 متهمين، و #السجن سنة لمتهم واحد.

وكان المتهمون في القضية قد وجهت لهم تهم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، واقتحام مركز شرطة #العياط وسرقة محتوياته من #أسلحة وذخائر وقتل 3 مجندين والشروع في قتل 3 آخرين.