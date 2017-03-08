بين الترحيب والانتقاد.. هل ترتبط السياسة بالاقتصاد؟

روجت بعض #وسائل_الإعلام خبر #زواج محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، من وزيرة الاستثمار السابقة، داليا خورشيد، على أنه #شائعة، إلا أن كلا الطرفين لم ينف أو يؤكد الخبر.

وتسربت صور لعقد القران من أصدقاء مقربين لهما على واتساب، ومن ثم وجدت طريقها لمواقع التواصل لتصل لصفحات الصحف وسط صمت تام ومُطبق من الجانبين.

ووسط تهاني المصريين الذين رغم اعتراضهم على سياسات محافظ البنك المركزي وتصريحاته المثيرة للجدل حول ارتفاع سعر الدولار وكذلك اعتراضهم على سياسات الوزيرة السابقة وعدم وجود بصمات مؤثرة لها في تنشيط الاستثمار، إلا أنهم أعجبوا بقرار زواجهما وتتويجهما لقصة حبهما دون أن يلتفتا لأي تعليقات أو انتقادات أو اعتراضات قد تثار حولهما.

كما تضمنت صفحات التواصل في #مصر تعليقات مؤيدة للخطوة التي اتخذها الطرفان، والقليل منها انتقادات حادة لهما.