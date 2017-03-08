سقوط عصابة للهجرة في الإسكندرية والتحفظ على 5 سفن

تمكنت قوات الأمن بالإسكندرية من ضبط أخطر #تشكيل_عصابي تخصص في جرائم الهجرة غير الشرعية لأوروبا، يتزعمه تاجر سمك وصياد، وضبط بحوزتهم أجهزة اتصال حديثة و5 سفن تستخدم في نقل الشباب من راغبي السفر لدولتي #إيطاليا واليونان.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد قيام كل من "حسام.ح.أ" 33 عاما، شهرته "نحلة" حاصل على دبلوم صنايع، و"إبراهيم.أ.م" 49 عاما، شهرته "هطه"، صياد، و"أحمد.م.أ" 49 عاما، شهرته "حطاطه" تاجر سمك، تفيد بقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية مما يعرض حياة الشباب لخطر #الموت غرقاً.

توصلت التحريات إلى أن المشتبه بهم قاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في مجال #الهجرة غير الشرعية وتجميع الشباب المصريين والأجانب راغبي السفر للعمل بدولتي #إيطاليا واليونان.

وكشفت التحريات قيام المتهمين بتسكين الشباب بوحدات سكنية بمنطقة #أبوقير، تمهيداً لنقلهم باستخدام مركب صيد كبيرة مملوكة لهم غير مهيأة لنقل الركاب وغير آمنة مقابل حصولهم على مبالغ تتراوح بين 30 إلى 40 ألف جنيه من كل منهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم 2 جهاز"gbs" الخاص بتوجيه السفن ومعرفة إحداثياتها والاتجاهات عن طريق القمر الصناعي، و4 جهاز لاسلكي خاص بإرسال واستقبال إشارات السفن خلال سير رحلة الهجرة وهاتف ماركة الثريا المتصل بالقمر الصناعي.

كما تم ضبط جهاز للكشف عن الأعماق ونظارة معظمة مزودة ببوصلة وسلاح أبيض بدون ترخيص وشريط تامول المخدر ومبلغ مالي 27 ألف و900 جنيه من متحصلات مشروعهم الإجرامي وكمية من بطاقات #الرقم_القومي خاصة ببعض الأشخاص راغبي الهجرة بطريقة غير مشروعة.

ونجحت #مخابرات حرس الحدود في ضبط 5 سفن كبيرة خاصة بالمتهمين معدة لنقل المهاجرين إلى دولتي اليونان وإيطاليا وتم التحفظ عليهم بمخابرات حرس الحدود.

تم تحرير المحضر أحوال قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، ويجري العرض على النيابة العامة للتحقيق.