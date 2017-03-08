مصر.. المؤبد لأعضاء شبكة التجسس الإسرائيلية "عوفاديا"

قضت #محكمة_جنايات_العريش في #مصر، الأربعاء، بـ #المؤبد على أعضاء #شبكة_التجسس_الإسرائيلية، عوفاديا.

وقضت المحكمة بالمؤبد ضد كل من عودة طلب إبراهيم برهم، وسلامة حامد فرحان أبوجراد، حضورياً، وغيابياً ضد كل من المتهمين محمد أحمد عيادة أبوجراد، و6 إسرائيليين، منهم 4 ضباط بجهاز #المخابرات_العسكرية_الإسرائيلية، هم عبد الله سليم إبراهيم الرقيبة، وعمر حرب أبوجرادة العوايشة، ودانى عوفاديا، وأهارون دانون، ودايفيد يعقوب، وشالومو سوفير

كما كشفت #التحقيقات أن المتهمين في القضية التي تحمل رقم 177 لسنة 2013 تخابر أمن دولة تعاونوا مع المخابرات الإسرائيلية ونقلوا لها معلومات عن مصر والجيش في #سيناء. وسميت القضية فور اكتشافها بشبكة تجسس عوفاديا، نسبة لدانى عوفاديا، ضابط المخابرات العسكرية الإسرائيلية، واسمه الحركي أبو أكرم الذي جند #العملاء المصريين ودربهم على طرق جمع المعلومات وتحليلها وطريقة نقلها إلى إسرائيل.

كما نقل المتهمون معلومات عن #الأوضاع_الأمنية في سيناء وأوضاع القوات، وانتشارها وأماكن ومقار #الأجهزة_الأمنية المصرية بـ #رفح، إضافة إلى معلومات عن الأنفاق وأماكن التمركزات الأمنية للقوات المصرية.