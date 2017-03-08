هؤلاء أول من قدن طائرات وعملن كمضيفات في مصر

لطيفة النادي، وبلانش فتوش، ونفيسة الغمراوى، وزهرة رجب، وليلى تكلا، وعايدة تكلا، وليندا أمين مسعود.. هؤلاء أول نساء خضن تجرية قيادة #طائرات في مصر وتم تكريمهن بمناسبة #اليوم_العالمي_للمرأة اليوم.

وأقام #صفوت_مسلم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لـ #مصر_للطيران، احتفالية كبيرة تم خلالها تكريم 13 سيدة من بنات الشركة بمختلف القطاعات والإدارات، تقديراً لجهودهن وتميزهن في العمل، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وأعطى مسلم لمحة تاريخية عن دور #المرأة في #مصر للطيران وعرض الرواد الأوائل منهن في مختلف المجالات، حيث شاركت المرأة في مسيرة التطوير جنباً إلى جنب مع الرجل منذ البدايات الأولى لمصر للطيران وفي كل مراحل التطوير عبر التاريخ.

وذكر أن "العالم لا يزال يذكر رائدة ومعلمة #الطيران المصرية #لطفية_النادي التي كانت في العشرينيات من عمرها حين قررت خوض تجربة غير مسبوقة في مصر والعالم العربي للتعلم الطيران. وذهبت لمقابلة كمال علوي مدير عام مصر للطيران في فترة الثلاثينيات وعرضت عليه العمل في وظيفة إدارية حتى تتمكن من سداد مصروفات تعلم الطيران. وباتت أول فتاة مصرية وعربية وإفريقية وثاني امرأة في العالم تحمل لقب كابتن طيار بحصولها على رخصة طيران رسمية".

وأضاف: "لقد حصلت لطفية النادي على شهادة #طيار خاص حرف (أ) من مدرسة مصر للطيران بألماظة، وهي نفس الشهادة التي حصلت عليها الطيارة الإنجليزية الشهيرة إيمي جونسون التي أدهشت العالم حينما قامت برحلتها الشهيرة من لندن إلى مدينة الكاب برأس الرجاء الصالح".

وقال رئيس مصر للطيران إن "لطفية النادي قامت بالطيران منفردة في سماء #القاهرة في أكتوبر/تشرين الأول 1933 وهي لم تتجاوز الـ26 ربيعا من عمرها. وكان للرائدة العظيمة هدى شعراوي دور هام في مساندة لطفية النادي بإطلاق مشروع اكتتاب عام لشراء طائرة خاصة لها لتطوف العالم كسفيرة لمصر وواجهة مشرفة لها، الأمر الذي شجع العديد من الفتيات #المصريات على خوض التجربة، وكان من أبرزهن #بلانش_فتوش و #نفيسة_الغمراوى و #زهرة_رجب و #ليلى_تكلا و #عايدة_تكلا و #ليند_ أمين_مسعود".

وأضاف: "لقد نجحن جميعا في الحصول على إجازة حرف (أ). وتمّزت ليندا أمين مسعود عن الباقيات بأنها استمرت وأكملت دراسة الطيران وحصلت على شهادة الطيران التجاري وشهادة معلم طيران وشهادة #ملاحة_جوية ".

وذكر مسلم أنه "على يد ليندا مسعود، تخرجت الكابتن #عزيزه_محرم فهيم كأول سيدة تعمل بوظيفة كبير معلمين ومديرا عاما لمعهد مصر للطيران حتى تقاعدت عام 1982. وأصبحت من أشهر معلمات الطيران على مدى سنوات طويلة بمعهد الطيران وأيضا بمعهد #الطيران_المدني بإمبابة".

وشدد مسلم على أنه "لا يزال العديد من الطيارين السيدات يقدمن حاليا أروع الأمثلة في الكفاءة النجاح وقيادة مختلف الطرازات".

وقال مسلم إنه "في عالم #الضيافة_الجوية، ظهر دور المرأة في مصر للطيران عندما اشترت الشركة الطائرة الفايكنغ والتي تسع 27 راكبا، حين نجحت 7 فتيات في أول اختبار لتصبحن #مضيفات، منهن #المضيفة ايفا كرم التي حققت الرقم القياسي في ساعات الطيران آنذاك ونعمية الكيال أول رئيس طاقم ضيافة. كما لعبت سامية رؤوف دورا كبيرا في تصميم تذاكر السفر في فترة الخمسينيات، وكانت تقوم بإعدادها يدويا وتقسيمها إلى خانات، وضربت رقما قياسيا في كتابة التذاكر اليدوية والتي وصلت إلى ما بين 50 و60 تذكرة بخط اليد يوميا".

وأوضح أن "من #رائدات مصر للطيران سهام رؤوف التي مارست العديد من الوظائف بمهارة واقتدار كموظفة بالمحطة والتعامل اليدوي مع تذاكر #سفر الركاب وعمل كشف حمولة الطائرة ثم العمل في خدمات الطيران والإشراف على وجبات الركاب في السنوات الأولي عندما كانت توضع وجبة الراكب أسفل المقعد في "بوكس" يحتوي على بعض السندوتشات والحلوى. كما ساهمت في مراحل تطوير #الخدمات_الجوية في السبعينيات والثمانينيات لترتفع بمستواها إلى العالمية".

وعن أعداد #السيدات #العاملات في الشركة القابضة والشركات التابعة وكذلك أعدادهن في بعض الوظائف المختلفة داخل مصر للطيران، قال مسلم: "لقد بلغ إجمالي عدد السيدات 5082 سيدة من أصل 33142 عاملاً بنسبة 15% تقريبا. كما بلغ عدد الطيارات ومساعدات الطيارين السيدات في مصر للطيران 14 سيدة في الوقت الذي وصل فيه عدد #المضيفات الجويات 1547 مضيفة بشركة الخطوط و158 مضيفة جوية بشركة إكسبريس".