حركة إخوانية تقتل مصرياً لمشاركته في 30 يونيو

أعلنت #حركة #حسم التابعة لجماعة #الإخوان مسؤوليتها عن مقتل مواطن #مصري يدعى محمد الزيني في مدينة #دمياط الجديدة وذلك عقابا له على مشاركته في #ثورة_30_يونيو.

وذكرت الحركة في بيان لها اليوم الخميس مسؤوليتها عن تنفيذ عملية #اغتيال محمد الغريب الزيني صاحب ورشة حدادة، في مدينة دمياط الجديدة بإطلاق #الرصاص عليه أمام منزله؛ حيث تمت تصفيته بإطلاق 6 أعيرة نارية عليه وتصوير ذلك بالفيديو عقابا له على مشاركته في ثورة 30 يونيو.

وكان مسلحون مجهولون قد أطلقوا النار على محمد الزيني أمام منزله بمساكن البنك بمدينة دمياط الجديدة أثناء عودته إلى منزله بسيارته، وتم نقله إلى مستشفى الأزهر الجامعي بعد أن فارق الحياة.

وقال مصدر طبي أن الزيني توفي نتيجة إصابته بـ 4 رصاصات بالجسد وهي رصاصة فوق العين اخترقت رأسه وأخرى بالرقبة وثالثة بالكتف الأيسر ورابعة بالساق الأيمن.

وقرر مدير أمن دمياط تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى لضبط الجناة بعد أن تمكنت أجهزة الأمن من تحديد هويتهم استنادا للمواصفات التي أدلى بها شهود عيان.