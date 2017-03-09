مصري نجا من حرب اليمن قبل 55 عاماً يقتل بقذيفة حوثية

اسمه إبراهيم محمد هيكل من مدينة طنطا بدلتا مصر سافر إلى #اليمن في الستينيات للمشاركة مع #الجيش_المصري بالحرب هناك وعقب انتهاء الحرب استقر في اليمن وتزوج هناك وقتل في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بقذيفة حوثية.

وقال يمنيون يقيمون في مدينة البيضاء، إن المواطن المصري الذي يبلغ من العمر 73 عاما وصل اليمن في الستينيات كجندي في الجيش المصري الذي ذهبت بعض قواته للمشاركة في القتال هناك، حيث نجا من الموت خلال المعارك المحتدمة وقتها.

وأكدوا أن المواطن المصري قاتل في الحيمتين وأرحب وبني حشيش، وعقب توقف الحرب وانتهاء خدمته العسكرية لم يعد إلى #مصر وتعرف على الشيخ سالم عبدالقوي الحميقاني وصحبه في المعارك قبل أن يعود معه للزاهر آل حميقان ويستقر في البيضاء ويتزوج يمنية وينجب ابنته الوحيدة.

وقالوا إن إبراهيم المصري لقي مصرعه، اليوم الخميس، إثر سقوط قذيفة حوثية على منازل الزاهر في #البيضاء وسيتم دفنه اليوم في اليمن.