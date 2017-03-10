مقتل ضابطين مصريين بتفجير جنوب العريش

لقي ضابطان #مصريان مصرعهما في #انفجار #عبوة_ناسفة بمدرعة كانت تقلهم جنوب مدينة #العريش بشمال #سيناء .

وذكر مصدر أمني لـ "العربية.نت" أن عبوة ناسفة انفجرت بمدرعة تقل ضباطا وجنودا أثناء مرورها بمدينة العريش أسفرت عن مقتل المقدم فتحي قدري والنقيب مهيد الهواري من قوة العمليات الخاصة وإصابة عدد من الجنود.

وأضاف أن قوات الأمن فرضت طوقا أمنيا حول موقع الحادث وقامت بتمشيط المنطقة للبحث عن الجناة فيما قامت قوات المفرقعات بالبحث عن #عبوات أخرى.

من جانبه ذكر مسؤول الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية أنه أثناء مرور قوى أمن لملاحظة الحالة بدائرة قسم ثالث العريش مساء الخميس شوهد قيام بعض العناصر الإرهابية بزرع عبوة ناسفة على جانب الطريق وعلى الفور تم التعامل معهم وتبادل إطلاق النيران، حيث لقي أحدهم مصرعه وعثر بجوار جثمانه على حزام ناسف وتم التعامل معه وإبطاله، بينما لاذا الآخرون بالفرار.

وأضاف أنه أثناء التعامل معهم انفجرت العبوة الناسفة مما أسفر عن مقتل كلٍ من (المقدم/فتحي قدري محمد أحمد أمين - والنقيب/مهيد أحمد بهاء الدين الهواري) من قوة قطاع الأمن المركزي، وإصابة أربعة ضباط آخرين.

وقال إنه على الفور انتقلت القوات إلى محل الواقعة، وتم فرض طوق أمني وتمشيط المنطقة، ونقل المصابون للمستشفى لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية.