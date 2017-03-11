ما قصة إجراء اختبارات حمل لطالبات بمدرسة مصرية؟

نفت السلطات المصرية ما تردد وبشكل مكثف خلال الساعات القليلة الماضية عن قيام مديرية التعليم بمحافظة #الغربية شمال البلاد من إجراء اختبارات حمل لطالبات المدرسة النسيجية بطنطا وإجراء تحليل مخدرات لطلاب المدرسة.

وقال محافظ الغربية أحمد صقر إنه قرر فتح تحقيق عاجل حول ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن إجراء اختبارات حمل وتحاليل مخدرات للطلاب بالمدرسة النسيجية بطنطا.

الشناوي عايد وكيل وزارة التعليم أكد لـ"العربية.نت" عدم حدوث هذه الواقعة بمدرسة الصناعات النسيجية التي تضم 1650 طالبا وطالبة مؤكدا أنه طلب من مدير التعليم الفني بالمديرية الذهاب للمدرسة والتأكد من صحة الواقعة أو عدمها.

وأضاف أنه وبعد تحقيقات موسعة تبين أن الواقعة غير صحيحة وأن سببها شائعة أطلقها أحد الأشخاص على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتم إبلاغ #مباحث_الإنترنت بوزارة الداخلية لتعقبه وتحرير محضر له فيما قامت المديرية بتقديم بلاغ ضده للمحامي العام لنيابات الغربية.

وقال إن المدرسة تتميز بالانضباط التام رغم كثرة أعداد طلابها ويتواجد بها طبيب مقيم يتولى علاج أي طالب أو طالبة وفي الحال؛ مشيرا إلى أنه لا يستبعد أن يكون الشخص مروج الشائعة ينتمي لتنظيمات متطرفة مناوئة للدولة وتسعى لتشويه صورة المجتمع المصري.