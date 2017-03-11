هذه حقيقة الحالة الصحية للإعلامي المصري عمرو أديب

تعرض الإعلامي المصري #عمرو_أديب لأزمة صحية مفاجئة، الخميس، دخل على أثرها المستشفى لتلقي العلاج ولم يخرج حتى الآن.

وكشفت وسائل إعلام مصرية عن أن أديب تعرض لأزمة صحية بسيطة على الهواء، الأربعاء الماضي، بسبب متاعب في #القولون، تحسن منها بعد تلقيه العلاج اللازم بعد انتهاء الحلقة، إلا أنه فوجئ، الخميس، باشتداد الآلام والمتاعب عليه، ما اضطره للذهاب إلى المستشفى الذي كشف حاجته العاجلة لتركيب #دعامة_في_القلب.

ودخل غرفة العمليات في نفس اليوم، وتم تركيب الدعامة، ليخرج منه إلى العناية المركزة، على أن يظل تحت الملاحظة 48 ساعة لحين التأكد من تحسن حالته الصحية بشكل نهائي.

من جانبها، طمأنت الإعلامية لميس الحديدي، الجمهور المصري على حالة زوجها عمرو أديب بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها للمستشفى.

وقالت لميس الحديدى عبر حسابها الرسمي على تويتر "عمرو بخير الحمد لله، إجهاد ووعكة صحية بسيطة، أشكر كل من سألوا عنه".