هل سيزور بابا الفاتيكان الأزهر الشريف؟

أعلن متحدث السبت أن #الفاتيكان يبحث احتمال قيام #البابا_فرنسيس بزيارة لمصر من دون تحديد أي موعد لها، وذلك بعد نشر معلومات عن احتمال القيام بهذه الزيارة في أيار/مايو.

وقال غريغ بوركي، المتحدث باسم الفاتيكان في بيان، إن "زيارة البابا لمصر هي قيد الدرس ولكن من دون تحديد المواعيد ولا البرنامج".

وكانت الإذاعة الإيطالية العامة ذكرت أن البابا سيزور #القاهرة في 20 و21 أيار/مايو على أن يزور خصوصا #جامعة_الأزهر.

وكان البابا استقبل #شيخ _الأزهر الدكتور أحمد الطيب في لقاء تاريخي في الفاتيكان في أيار/مايو 2016.

وكرس هذا الاجتماع تقاربا لافتا بين الفاتيكان والأزهر بعد توتر شاب العلاقة في عهد البابا السابق بنديكتوس السادس عشر.

كذلك، تلقى البابا دعوة لزيارة #مصر من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائهما في الفاتيكان في 2014.