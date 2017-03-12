بالفيديو.. المصرية التي تزن نصف طن ترقص احتفالاً

أجرت #إيمان_أحمد_عبد_العاطي ، الفتاة المصرية التي تزن نصف طن وتعتبر #أسمن_فتاة_في_العالم ، جراحة مساء الجمعة لـ #تقليص_حجم_المعدة. وفور نجاح العملية، رقصت إيمان على أنغام موسيقى شعبية مصرية بمساعدة شقيقتها شيماء التي ترافقها في رحلة العلاج إلى الهند (لمشاهدة الفيديو اضغط على هذا الرابط).

ونشرت صحيفة "ميدداي" الهندية فيديو حصري لإيمان أحمد عبد العاطي وهي ترقص على أنغام الموسيقى في غرفتها بمستشفى سيفي في مدينة #مومباي بعد نجاح العملية، حيث قامت بتحريك رأسها وأطرافها وأكتافها.

وقال الدكتور مفضل لكدوالا، المشرف على علاج #إيمان إنها ستعود إلى #مصر في إبريل/نيسان المقبل، على أن تعود إلى #الهند بعد عام لإجراء #جراحة أخرى، موضحاً أن عملية الجمعة اعتمدت على إجراء فتحات فى #البطن ثم استخدام #المنظار لدخوله من خلال هذه الفتحات مع المعدات الجراحية لإزالة 75% من #المعدة، وبالتالي تقليل حجم استهلاك ايمان للطعام تزامنا مع فقدانها 120 كيلوغراما من وزنها.

*لمشاهدة #فيديو ايمان وهي ترقص فرحاً، يمكن الضغط هذا الرابط .

وكشف الطبيب للصحيفة الهندية أن إيمان تتبع نظاما غذائيا الآن بعد إجراء عملية #تقليص_المعدة يقوم على تناول #السوائل الغنية بـ #البروتين، مضيفا أنه ينتظر نتائج الاختبارات الجينية للكشف عن 36 اضطرابا جينيا أحاديا والبحث عن السبب وراء إصابتها بـ #السمنة خاصة أنه ليس للمرض تاريخ وراثي في عائلتها.

وعن إمكانية إيمان للسير والوقوف عن قدمها من جديد، أكد #لكدوالا أنها تحتاج لعام من أجل تمكنها من ذلك بعد تلقي #علاج_طبيعي طويل الأمد، مضيفا أنه تم منعها تماما من تناول #اللحوم و #الخبز، وسمح لها بتناول #مكملات_غذائية سائلة غنية بالبروتين، ومكملات #ألياف، ومنتجات #الألبان، إضافة للقيام بعلاج طبيعي يعتمد على #التدليك و #تحريك_المفاصل من أجل #حرق_الدهون وتحسين #الدورة_الدموية.

*لمشاهدة #فيديو ايمان وهي ترقص فرحاً، يمكن الضغط على هذا الرابط .