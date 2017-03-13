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السيسي يعفو عن 203 شباب محبوسين في قضايا تظاهر

المصدر: القاهرة - مكتب العربية ، وكالات
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أصدر الرئيس المصري #عبد_الفتاح_السيسي، اليوم الاثنين، قرارا جمهوريا بالعفو عن 203 من الشباب الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية في قضايا #تجمهر و #تظاهر بدون تصريح.

ويأتي العفو في إطار تنفيذ توصيات #المؤتمر_الوطني_الأول_للشباب الذي عقد بشرم الشيخ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتضمن القرار #الإعفاء عن #العقوبة الأصلية وما تبقى منها والعقوبة التبعية.

وكان #السيسي أصدرا قرارا في ديسمبر/كانون الأول بالعفو عن 82 شخصا.

ولا يملك رئيس الجمهورية في #مصر سلطة التدخل في أحكام القضاء لكن طبقا للدستور يحق له #العفو عن محبوسين بعد أخذ رأي مجلس الوزراء.

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