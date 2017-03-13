النائب العام يوافق على إخلاء سبيل مبارك

صادق النائب العام المصري، نبيل صادق، على المذكرة التي أعدها المحامي العام الأول لنيابات شرق #القاهرة بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ووافق النائب العام على الإفراج عن #مبارك من محبسه بمستشفى المعادي العسكري الذي يقضي فيه فترة عقوبته، وذلك بعد احتساب مدة الحبس الاحتياطي في قضية #قتل_المتظاهرين، التي حصل فيها على البراءة على أنها مدة الحكم في قضية قصور الرئاسة التي سبق وصدر فيها حكم بحبسه 3 سنوات تنتهي بالفعل في آذار/مارس الحالي.

وكان فريد الديب محامي مبارك قد تقدم بطلب بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق، خاصة بعد حكم محكمة النقض النهائي والبات بقضية قتل المتظاهرين، مشيراً في طلبه إلى أن الرئيس الأسبق قضى عامين حبساً احتياطياً على ذمة قضية القرن، وعندما يتم خصمهما من قضية القصور الرئاسية تكون مدة عقوبته قد انتهت، ويكون قد قضى أكثر من عام زيادة عن فترة العقوبة المقررة عليه.

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من جانب آخر، من المقرر أن ينتقل مبارك لمنزله في ضاحية هليوبوليس بمنطقة #مصر الجديدة حيث تجري حالياً ترتيبات لتجهيزه، فيما سيتم تحديد شكل وطريقة تأمين الرئيس الأسبق بعد دراسة أمنية دقيقة.

وكانت وكالة رويترز للأنباء عن محامي مبارك، نقلت أن النائب العام وافق على إخلاء سبيله لكنه يبقى ممنوعا من السفر.