أبوالغيط: ترمب سيتخذ خطوات قوية ضد إيران

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية #أحمد_أبوالغيط إن هناك رغبة حقيقية لإنجاح #القمة_العربية المقبلة في #عمان والأمر متوقف على الإرادات العربية في إحداث انفراجة في الملفات العالقة.

وأضاف أبوالغيط في حواره مع الزميلة رنده أبو العزم لبرنامج #مقابلة_خاصة أن الملفات العربية معقدة للغاية لا سيما #الملف_السوري وأنه لا ينبغي أن نحمّل الجامعة العربية وأمينها العام مسؤولية النجاح أو الفشل.

وفيما يخص المنهج الإيراني في التعامل مع المنطقة، أبدى الأمين العام تحفظه الشديد وفي رسالة واضحة لإيران، طالبها بعدم التدخل في الشأن العربي أو محاولة تهديد أمن #الخليج_العربي وتوقع أن تتخذ الإدارة الأميركية برئاسة دونالد #ترمب مواقف أكثر تشددا من إدارة #أوباما فيما يتعلق بإيران خاصة أن هناك تواجدا لقوات أميركية شمال #سوريا وهو ما لم يحدث من قبل في إشارة إلى رغبة أميركية لتقليص السيطرة الإيرانية.

وفيما يتعلق بالعلاقات السعودية-المصرية، قال أبوالغيط إن لقاءه مع #خادم_الحرمين الشريفين لم يتطرق إلى هذا الأمر وإن كان الملك سلمان قد تحدث بكل حب وتعاطف عن العلاقة مع #مصر، وأكد أن #السعودية ومصر طرفان رئيسيان في النظام الحالي، متمنيا أن تحدث تفاهمات في قمة عمان المقبلة تعيد المياه لمجاريها بين مصر والسعودية.

وأكد أبوالغيط أن المواطن السوري هو من يقرر من سيحكمه مع الأخذ في الاعتبار الخطأ الجسيم الذي وقع فيه #النظام_السوري وأدى إلى المأساة التي تمر بها سوريا الآن.

وفيما يخص #القضية_الفلسطينية قال أبوالغيط إن العرب متمسكون بحل الدولتين فيما يحاول اليمين الإسرائيلي تدمير هذا الحل عن طريق الاستيطان وأن هناك زيارة متوقعة للرئيس الفلسطيني لواشنطن بدعوة من ترمب.

وعلق أبو الغيط على الوضع في #ليبيا قائلا إن الانتخابات الرئاسية ليست هي الحل ولن تغير الوضع على الأرض طالما النوايا هي الانقسامات وأنه لابد من الدفع بالمجلس الرئاسي الليبي والبرلمان للالتقاء وأكد أن هناك تقارير تتحدث عن تواجد روسي في ليبيا، مشيرا إلى أنه طالما هناك قوى رئيسية كبرى تلعب في مناطق مختلفة فسيكون هناك مجالا مفتوحا لروسيا أن تتواجد أيضا.