مصر.. الاشتباه بتسمم أكثر من 2200 تلميذ

قالت #وزارة_الصحة_المصرية إن أربعة مستشفيات استقبلت 2262 تلميذا اليوم الثلاثاء للاشتباه في إصابتهم بتسمم غذائي بعد تناولهم وجبات مدرسية في ثماني مدارس بمحافظة #سوهاج في جنوب البلاد.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان "اتضح أن أغلب الحالات تراوحت إصابتهم ما بين مغص وإسهال وقيء وذعر وهلع."

وأضاف أن غالبية التلاميذ خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج ولم يتبق سوى 20 حالة تحت الملاحظة. ووصف المتحدث حالتهم بالمستقرة وقال إن من المنتظر خروجهم خلال الساعات القليلة القادمة.

وتقع المدارس الثمانية في نطاق مركز #أخميم الذي يبعد نحو 500 كيلومتر جنوبي #القاهرة.

وقال مجاهد "تم إرسال لجنة فور وقوع الحادث للتحفظ على جميع الكميات من الوجبات الغذائية للتلاميذ بالمصانع الموردة والمخازن وأخذ عينات لتحليلها."

كانت الوزارة قالت في بيان صدر في وقت سابق الثلاثاء إنها رفعت درجة الاستعداد بمستشفيات سوهاج إلى "الدرجة القصوى" ودفعت بخمسين سيارة إسعاف لنقل التلاميذ المصابين.

وشهدت #مدارس_مصرية حوادث مماثلة من قبل كان آخرها في شهر نوفمبر تشرين الثاني عندما أعلنت وزارة الصحة عن الاشتباه في إصابة 139 تلميذا بمدرسة في محافظة #البحيرة بتسمم غذائي.