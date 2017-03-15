العربية.نت تنشر صوراً لمقتنيات لم تعرض لأم كلثوم

ستظل سيدة الغناء العربي وكوكب الشرق أم كلثوم أيقونة تاريخية وفنية في مصر والعالم العربي رغم وفاتها منذ أكثر من 43 عاما، ولاتزال مؤسسات ومتاحف مصر تبحث عن مقتنياتها وأغراضها الخاصة، لتجمعها في متحف يحمل اسم كلثوم يقع بمنطقة منيل الروضة.

نبيل المرسي، زوج حفيدة أم كلثوم كشف لـ"العربية.نت" مقتنيات جديدة موجودة لديه وبشقة حماته ابنة شقيقة أم كلثوم، حيث مازال يحتفظ بها تخليدا لذكراها، وحفاظا على ما تبقى منها ويحمل بصماتها.

ويقول إن لديه مدفأة #أم_كلثوم الخاصة التي اشترتها في الستينيات بمبلغ كبير في ذلك الوقت، كما يقتني #البوتاجاز الخاص بكوكب الشرق أثناء زواجها، ولديه قطع كثيرة من أدوات المائدة والمطبخ الخاص بها، وكلها يحتفظ بها ويحافظ عليها.

ويضيف المرسي أن لديه بعض الأوراق الخاصة والمهمة لأم كلثوم، ومنها عقود بيع وشراء، وإيصال استلام أموال نظير بيع قطعة أرض، وبعض #الحقائب والأحذية الخاصة بها، وكذلك الملابس و #الأكسسورات والحلي، مضيفا أنه يقوم سنويا بتنظيف وتلميع هذه المقتنيات للحفاظ عليها من التآكل.

وقال إن لديه بعض الصور والميداليات والأوسمة الخاصة #بكوكب_الشرق ، والتي تسلمتها من ملوك ورؤساء عرب وأجانب، إضافة لشهادات تقدير من قيادات الجيش المصري تكريما لجهودها في جمع تبرعات للمجهود الحربي بعد نكسة 67 وزياراتها للجنود على الجبهة من أجل رفع روحهم المعنوية.

وأكد أنه يقيم في منزله متحفا لهذا الغرض يذكره يوميا بسيرة كوكب الشرق التي يتمنى أن تسير ابنته المطربة الواعدة سناء نبيل على خطى جدتها وتصبح من مشاهير الطرب في مصر.