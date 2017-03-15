القبض على مسؤول مصري حصل على سيارة كـ"رشوة"

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية في #مصر من ضبط الدكتور حازم القويضي، محافظ حلوان السابق، بعد التأكد من معلومات حصوله على #سيارة مرسيدس قيمتها مليون جنيه كرشوة من #رجل_أعمال مقابل تخصيص قطع أراض بالمخالفة للقانون.

وقرر المستشار محمد البرلسى المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا في مصر؛ حبس حازم القويضى محافظ حلوان الأسبق، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعدما عجز عن سداد قيمة الكفالة المالية التى حددتها النيابة 2 مليون جنيه لإخلاء سبيله فى قضية اتهامه بتقاضى رشوة

وكشفت التحقيقات أن المحافظ السابق الذي عين في منصبه في العام 2008 خصص قطع أراض مساحتها 800 متر مربع، بشارع 9 بالمعادي لشركة سيارات، بدلا من طرحها بالمزاد العلني أثناء فترة شغله منصب المحافظ وأهداه صاحب الشركة سيارة مرسيدس مكأفاة له على ذلك.

وأضافت التحقيقات أن المحافظ السابق خالف القواعد والشروط المنظمة لعمليات #تخصيص الأراضي، وقام بتخصيص قطعة أرض بالأمر المباشر وبيعها بأسعار لا تتناسب نهائيا مع قيمة المتر وسعره وقت التخصيص.

وكانت نيابة #الأموال العامة العليا قد قررت إخلاء سبيل المتهم بكفالة 2 مليون جنيه على ذمة التحقيقات، وفي حالة عدم السداد سيتم حبسه 15 يوما على ذمة القضية.

يذكر أن حازم القويضي هو أول من شغل منصب محافظ #حلوان بعد إعلانها محافظة مستقلة في عهد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، وقبل إعادتها مرة أخرى كحي تابع لمحافظة القاهرة، وشغل قبلها منصب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان في عهد رئيس الوزراء الراحل الدكتور عاطف عبيد.