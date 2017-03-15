هذا هو مصير المخرج المصري المختطف

قبل 16 يوما اختفى المخرج المصري شادي حسين أبو شادي في ظروف غامضة وترددت أنباء عن اختطافه من قبل جماعة مسلحة، واليوم يعود شادي إلى منزله بشكل غامض.

#المخرج_السينمائي الشاب الذي شغل مصيره الرأي العام، وتحدث الجميع عن اختطافه من قبل عصابة مسلحة بعدما حاولوا سرقة سيارته وفشلوا، فوجئ الجميع بعودته إلى منزله دون الإعلان عما جرى.

وذلك بعدما أعلن المخرج حسني صالح الذي يعمل شادي مساعدا له في أعماله عن عودة شادي، حيث كتب عبر حسابه على "فيسبوك" قائلا "شكرا لكل من كان معنا ومع شادي.. شادي مروح البيت دلوقتي".

ورغم اطمئنان الجميع على عودة شادي إلى منزله مرة أخرى، إلا أن كثيرين تساءلوا عما جرى له وأين كان طوال مدة غيابه، وهل كان مختطفا بالفعل، وهو ما دفع الجميع لسؤال المخرج حسني صالح عن كواليس ما جرى.

لكن المخرج حسني صالح عاد ليكتب قائلا "كل الأصدقاء بيسألوا كان فين وده حق كل واحد عاش فترة قلق وتوتر وأنا ممنون لكل واحد صديق مخلص عاش معانا هذه الفترة بكل مشاعره"، إلا أن حسني صالح نفسه لم يعلم بما حدث لشادي وهو ما أعلن عنه قائلا "وأنا والله لا عرفت هو كان فين ولا يهمني أعرف.. الأهم انه في بيته وسط أهله والحمدلله.. وفي الوقت المناسب الكل هيعرف كل حاجه".

وطلب المخرج حسني صالح من الجميع أن يقدموا واجب العزاء لشادي في وفاة خالته التي حدثت قبل 10 أيام حينما كان مصيره غير معلوم.