السيسي يأمر بتحقيق عاجل في تسمم 3545 طالباً بسوهاج

أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة للتحقيق العاجل في تسمم طلاب مدارس بسوهاج جنوب البلاد إثر تناولهم وجبات مدرسية.

وقال السفير #علاء_يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن قرب موقف إصابة عدد كبير من تلاميذ المدارس الابتدائية في #سوهاج بحالات إعياء، ويتلقى تقارير دورية حول تطور حالتهم، مضيفا أن #السيسي وجه بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للتلاميذ المصابين، وتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على صحة تلاميذ المدارس والعمل على ضمان سلامتهم.

وكان 3545 طالبا مصريا بمدارس محافظة سوهاج قد تعرضوا للتسمم بسبب تناول وجبات مدرسية فاسدة.

وقرر الدكتور شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الأزمة ومحاسبة المسؤولين والتحفظ على #الوجبات_المدرسية والمخازن التي كانت تحتويها.

ووجه رئيس الوزراء جميع الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة حالة الطلاب، والتعامل معها بكل ما يلزم مع نقل الحالات الحرجة لمستشفيات متخصصة.

وقال شهود عيان وأولياء أمور بمدينة #ساقلتة و #اخميم اللتين وقعت بهما حالات التسمم لـ"العربية.نت" إن #واقعة_التسمم حدثت إثر تناول الطلاب وجبة غذائية قدمتها مدارسهم لهم، وتضم حلاوة طحينية ولانشون، عقب ذلك أصيب الطلاب بمغص شديد وآلام حادة بالبطن وقيء وتم نقلهم إلى المستشفيات حيث أكد الأطباء إصابتهم بالتسمم.

من جانبه، تقدم النائب وائل المشنب عضو #مجلس_النواب عن سوهاج بطلب إحاطة عاجل لرئيس الوزراء ووزيري التعليم والصحة للتحقيق في الواقعة، فيما قرر محافظ سوهاج تشكيل لجنة لأخذ عينة من الوجبات وتحليلها بالمعامل المركزية لوزارة الصحة.