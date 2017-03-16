السيسي يقرر إنشاء بعثة لدى الناتو..تعرف على الأسباب

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قراراً جمهورياً بإنشاء بعثة مصر لدى منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وينص القرار الذي حمل رقم 116 لسنة 2017، على تعيين إيهاب محمد مصطفى فوزي، سفير مصر لدى #بلجيكا، مندوبا لمصر لدى المنظمة.

القرار الذي يعتبر الأول من نوعه يعلق عليه الدكتور أيمن سلامة المستشار القانوني السابق بحلف الناتو، ويقول إنه يعطي #مصر صلاحيات رسمية واسعة لطرح رؤيتها الاستراتيجية حول المخاطر المتعلقة بالتهديدات الخاصة بالأمن القومي العالمي والعربي والمصري، ويمنحها صفة المشاركة في وضع تصوراتها بشكل رسمي على مائدة الناتو.

وقال لـ"العربية.نت" إن مصر أصبحت الدولة رقم 23 في مبادرة #الناتو للشراكة من أجل السلام، وقرار #السيسي سيدعم موقفها بشأن مواجهتها للإرهاب ومشاركتها في مواجهة أي تهديدات تتعلق بالسلم والأمن الدوليين، كما سيتيح لها فرصة المشاركة في أي برامج أو خطط تتعلق بهذا الأمر.

وأكد أن عضوية مصر في مبادرة شركاء الناتو عام 1993 تتيح لها طرح أي مبادرات أو تصورات تخص الأمن اﻹقليمي في #الشرق_الأوسط، خاصة أن المنطقة وبعد ثورات الربيع العربي أصبحت الأكثر تهديدا لسياسات الناتو والدول المنضمة له.