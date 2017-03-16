وزير داخلية مصر يلبي رغبة الفنانة مديحة يسري

في استجابة فورية لالتماس الفنانة المصرية الكبيرة #مديحة_يسري لتجديد بطاقة الرقم القومي، ورخصة القيادة الخاصة بها بسبب عجزها عن الحركة وبقائها في المستشفى منذ 3 سنوات، قرر اللواء #مجدي_عبدالغفار وزير الداخلية المصري تلبية رغبتها واستخراج كافة الأوراق الثبوتية التي تطلبها دون حضورها مراعاة لظروفها الصحية.

ووجه عبدالغفار باتخاذ اللازم نحو تلبية التماس الفنانة الكبيرة بتجديد بطاقة الرقم القومي، ورخصة القيادة الخاصة بسيارتها في ضوء ظروفها الصحية.

وقالت وزارة الداخلية إنه تم توجيه مأمورية من قطاع مصلحة الأحوال المدنية والإدارة العامة لمرور الجيزة لاتخاذ اللازم نحو تجديد أوراق الفنانة وتسليمهما لها حيث تتلقى العلاج.

من جانبها، أعربت الفنانة القديرة عن تقديرها للاستجابة الفورية من وزارة الداخلية لتحقيق طلبها، والتي تؤكد بشكل عملي عمق الرسالة الأمنية وتعاطيها مع طموحات الشعب المصري نحو وطن آمن مستقر يترسخ فيه حقوق الإنسان.

مديحة يسري تلازم الفراش منذ أكثر من ثلاث سنوات، وترقد حاليا بأحد المستشفيات بطريق #مصر_الإسكندرية_الصحراوي نتيجة إصابتها بجلطة في ساقها اليسرى تمنعها من السير والحركة.