وفاة 3 أطفال وإصابة 8 بفيروس غامض بالقاهرة

أودى #فيروس غامض بحياة 3 أطفال أصاب 8 أشخاص آخرين من عائلة واحدة بمنطقة #شبرا_الخيمة شرق العاصمة المصرية #القاهرة.

وأعلنت وزارة #الصحة_المصرية عن مقتل 3 أطفال وإصابة 8 بأعراض تشبه #النزلات_المعوية واشتباه بالتسمم، وذلك لعائلتين تربطهما صلة قرابة ومقيمين في منزلين مستقلين بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة #القليوبية.

وأوضح الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، أنه فور الإبلاغ عن أول حالة، هي لسيدة تبلغ من العمر 63 عاماً، تم حجزها بمستشفى #حميات_امبابة، قامت الوزارة على الفور بتشكيل لجنة للتقصي الميداني الوبائي، وأفادت نتائجها بأن عدد من ظهر عليهم الأعراض 11 شخصا. وتمثلت الأعراض في قيء مفاجئ وإسهال شديد وألم بالبطن، وزادت شدة الأعراض في بعض الحالات، خصوصا بين الأطفال وكبار السن.

وأضاف أن جميع الحالات المصابة ترددت على المستشفيات والعيادات الحكومية والخاصة لتلقي العلاج اللازم، وتوفيت 3 حالات، جميعها لأطفال، فيما تماثلت 6 حالات للشفاء التام، ويوجد حالتان فقط حتى الآن تحت العلاج.

وأشار قنديل إلى قيام الفريق الوقائي بالوزارة بمتابعة 17 شخصا من المخالطين بالمنزلين، مؤكداً عدم ظهور أو اكتشاف أي أعراض مرضية عليهم، كما تم عمل تقصي وبائي للمنازل المجاورة للمنزلين ولم يتم اكتشاف أي حالات مرضية مشابهة.

وأضاف أنه تم اتخاذ عدة إجراءات وقائية سواء للمصابين أو للمنزلين المشار إليهما، منها إجراء فحوص معملية متقدمة للفيروسات و #البكيتريا المحتمل أن تكون سببا في ظهور هذه الأعراض، حيث تم عمل فحوص السموم والمعادن الثقيلة للحالات، ومسح ذرى للأجسام المشعة عن طريق فريق من هيئة الطاقة النووية، وعمل تقصي للحشرات ونواقل الأمراض، ورصد وقياس #ملوثات الهواء، وفحوص لجميع أنواع الأغذية الجافة المطهوة والمياه من المنزلين المشار إليهما للكشف عن وجود أي #بكتيريا ممرضة أو #سموم.

من جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الوزارة لـ"العربية.نت" إنه تم تشكيل لجنة من أساتذة الجامعات المصرية في مجال #الصحة العامة والأطفال والسموم، إضافة إلى خبراء من وزارة الصحة في مجال #الوبائيات والمعامل والحميات لتقصي الحقائق وتحديد هوية #الفيروس وسبب الإصابة بأعراض #التسمم.

وأضاف أن الحالات ظهرت لأسرتين فقط تربطهما صله قرابة ولا يوجد أي حالات أخرى في المنازل المجاورة، أو للأشخاص الذين تعاملوا مع هذه الحالات في أماكن العمل أو في #المستشفيات.

وأشار إلى أن #الطب_الوقائي أخذ عينات من الطعام والشراب والدم لجميع المصابين لتحليله وجاءت جميع العينات سلبية حتى الآن.

وكشف أن الأطفال الثلاثة الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس عمرهم 7 أشهر، 3 سنوات وعامين ونصف.