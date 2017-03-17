بالصور.. مأساة طفلة لاقت تعذيبا وحشيا على يد زوجة أبيها

كانت تعيش فيما يشبه زنزانة انفرادية تتعرض فيها لأبشع أنواع #التعذيب البدني والنفسي.. كسر وحرق وكي بالنار وصعق بالكهرباء وتقليع أظافر وشعر.. هذا ما كانت تعانيه الطفلة "تقى" ذات السنوات الأربع على يد زوجة والدها بمنطقة القناطر الخيرية في #مصر.

#زوجة_الأب التي تجردت من كل مشاعر الرحمة والإنسانية كانت تقوم بنزع أسنان الطفلة، التي توفيت والدتها وتزوج والدها بأخرى وشاهدها الجيران، وهي تنهال على الطفلة بالضرب المبرح وباستخدام عصا خشبية وآلات حادة، وإلقاء المياه الساخنة عليها، ما عرض الطفلة لحروق بأنحاء الجسد وآثار تعذيب و #كسور بالذراعين.

ساعات قليلة كان #الجيران وأولادهم ينشرون الواقعة والتفاصيل على مواقع #التواصل_الاجتماعي، وتفاعلت القصة وانتشرت حتى وصلت لوزارة #الداخلية_المصرية التي كلفت مدير أمن القليوبية بسرعة القبض على الزوجة وإنقاذ الطفلة.

وقالت الوزارة إنه عقب تداول واقعة #تعذيب_طفلة على يد والدها وزوجته على #مواقع_التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت، نجحت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية في كشف غموض وضبط مرتكبي الواقعة وتقديم الدعم النفسي والصحي للطفلة المصابة.

وأضافت أن إدارة المتابعة بالوزارة رصدت تداول مواقع التواصل الاجتماعي لواقعة تعدٍّ بالضرب وإحداث إصابات بطفله تدعى تقى إسماعيل أحمد، تبلغ من العمر 4 سنوات ومقيمة بدائرة مركز شرطة #القناطر_الخيرية ، واتهام زوجة أبيها بالتعدي عليها بالضرب ما أدى لإصابتها.

وقالت إنه بالفحص تبين أن البلاغ وصل لمركز شرطة القناطر الخيرية من مستشفى النيل للتأمين الصحي، ويفيد بوصول الطفلة المذكورة وهي مصابة بكسر بمنتصف عظمة الكعبرة اليمنى وأسفل عظمة العضد الأيسر، وكسر قديم ملتئم بمنتصف عظمة العضد الأيسر، وكسر بنهاية عظمة الكعبرة اليسرى، وتورم شديد بالذراعين والساعدين، وجفاف شديد وسوء تغذية، وجرح قطعي تهتكي بفروة الرأس، وكسر بالأسنان الأمامية العلوية وتجمع دموي بالأنف.

وتم حجز الطفلة للعلاج، وبسؤال مرافقها المدعو سيد . ط . م (60 عاما) بالمعاش، وهو والد زوجة الأب ومقيم بدائرة المركز، قال إن والد الطفلة المدعو إسماعيل . أ . ج (35 عاما) ويعمل سائقاً ويقيم بذات العنوان، طلب منه اصطحاب نجلته للمستشفى لإصابتها بكسر باليد اليسرى نتيجة سقوطها أرضاً أثناء لهوها.

وباستدعاء والدها، أيد ذلك وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7291 جنح مركز القناطر الخيرية لسنة 2017، وبعرضه على النيابة العامة قررت حجزه وعرضه صباح اليوم التالي حيث قررت إخلاء سبيله بكفاله 1000 جنيه.

وقالت الوزارة إنه تم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة، توصلت جهوده إلى قيام المدعوة نهى . س . ط (زوجة الأب البالغة 30 عاما)، وهي ربة منزل، بالتعدي على الطفلة نجلة زوجها بالضرب باستخدام عصا خشبية وآلات حادة، وإلقاء المياه الساخنة عليها، ما أدى إلى حدوث إصابتها المشار إليها.

وأشارت التحريات إلى اعتياد الأب وزوجته على التعدي على الطفلة بصفة مستمرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما. وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة، تم ضبط والد الطفلة وزوجته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وعرضهما على النيابة التي باشرت التحقيق.

وذكرت الداخلية المصرية أن رئيس قسم الإعلام والعلاقات ورؤساء قسم حقوق الإنسان بمديرية أمن القليوبية ومأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، قاموا بزيارة الطفلة بالمستشفى لتقديم الدعم النفسي والرعاية اللازمة لهما.