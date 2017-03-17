ضبط خلية إخوانية خططت لعمليات إرهابية بعدد من المحافظات

ضبطت وزارة الداخلية المصرية خلية إخوانية كانت تخطط لعمليات إرهابية في القاهرة وعدة محافظات.

وقال مسؤول الإعلام الأمني إنه ومن خلال مراقبة قيادات تنظيم #الإخوان الإرهابي المتورطين في تنفيذ عمليات عدائية والتخطيط لها خاصة التابعين لجبهة القيادي الإخواني المتوفى #محمد_محمد_كمال قائد الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية التي تتبنى تقويض مؤسسات الدولة ونشر الفوضى والعنف.. فقد أمكن الوقوف على تحركات عدد من قيادات وأعضاء اللجنة الإدارية العليا للتنظيم ومسؤوليها بعدد من المحافظات والذين اتخذوا من مركز للدعاية والإعلان بمسمى "أدمير" بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة " خاص بعضو التنظيم الإخواني #طارق_محمد_مدنى رضوان" غطاء لعقد لقاءاتهم التنظيمية للتخطيط لتحركاتهم المؤثمة قانوناً.

وأضافت أن أجهزة وزارة الداخلية تمكنت عقب استئذان النيابة العامة من استهداف الوكر المشار إليه حال عقد تلك العناصر لقاء تنظيمياً بتاريخ 16 مارس الجاري لتدارس كيفية تصعيد الحراك المسلح فى الفترة القادمة في المحافظات وإعادة تشكيل جناحهم العسكري. وأمكن ضبط عدد 8 عناصر أبرزهم القيادي #أحمد_عبدالمنعم محمد عبد الغني (حركي عاصم على) والباقين من مسؤولي التنظيم وكوادرهم بمحافظات (القاهرة – المنيا – الشرقية – كفر الشيخ – الإسماعيلية).

حال ضبطهم حاول اثنان من المشاركين الهرب بالقفز من إحدى الشرفات خلف العقار مطلقين أعيرة نارية للتغطية على هروبهما مما نتج عنه وفاة المواطنة هدى أحمد محمد محمد "مواليد 2/9/1986 – موظفة بإدارة مصر الجديدة التعليمية ومقيمة الزاوية الحمراء" متأثرة بإصابتها بطلق ناري بالرأس وتمكنت القوات من ضبطهما.

وقالت إن بيانات المضبوطين على النحو التالى:

1 - الإخواني محمد عبد الله عثمان إبراهيم (مواليد 18/11/1996 – طالب – مقيم بمدينة #الزقازيق بالشرقية – محكوم عليه بالسجن 10 سنوات في القضية 494/2015 جنايات الزقازيق).

2 - الإخواني علي صالح السيد علي (حركي عصمت – مواليد 21/7/1984 – حاصل على معهد فني تجاري – مقيم منيا القمح بالشرقية).

3 - الإخواني رضا علي عبد الحميد بيومي (حركي "فادي، كابتن ناصر" – مواليد 5/1/1983 – مهندس بترول – مقيم منيا القمح بالشرقية).

4 - الإخواني طارق محمد مدني رضوان (مواليد 30/9/1979 – بكالوريوس تجارة – مقيم بمنطقة #عين_شمس بالقاهرة).

5 - الإخواني محمد أبو المعاطي محمد عمر (مواليد 5/10/1976 – طبيب أسنان – مقيم بمنطقة #النزهة_الجديدة بالقاهرة).

6 - الإخواني أحمد عبد المنعم محمد عبد الغني (مواليد 21/2/1974 – مدير تحرير مجلة المختار الإسلامي – مقيم مركز #سمالوط بالمنيا).

7 - الإخواني مسعد رياض الصادق عبد العال (مواليد 11/5/1983 – حاصل على #ثانوية_أزهرية – مقيم منطقة #الدبابات بالإسماعيلية).

8 - الإخواني هاني سيد حسن مرعي (مواليد 21/11/1997- طالب بكلية تجارة بجامعة الأزهر – مقيم بمنطقة #دسوق بكفر الشيخ).

وذكرت الوزارة أنه عُثر بحوزة المضبوطين على طبنجة (عيار 9مم) فضلاً عن أوراق تنظيمية خاصة بــ(التأصيل الشرعي للعمل المسلح وحث عناصر التنظيم على الالتزام به نتائج رصد تحركات قوات إنفاذ القانون بمحافظة شمال سيناء انتقلت النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية ومباشرة التحقيق.